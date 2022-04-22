Ушел из жизни бывший игрок «Шахтера» и «Динамо»

Звягинцева не стало на 72-м году жизни

Виктор Звягинцев / Фото: ФК Шахтер

Ушел из жизни бывший игрок «Шахтера» и «Динамо» Виктор Звягинцев, сообщает пресс-служба «горняков».

Звягинцев умер в оккупированном рашистами Донецке. Звягинцев выступал за «Шахтер» на протяжении 8 сезонов, а в 1976-м году отыграл 5 матчей за киевское «Динамо».

В последние годы Звягинцев сотрудничал с ДНР и поддерживал непризнанную в мире республику.

Ранее звезда «Шахтера» Михаил Мудрик подтвердил, что может продолжить карьеру в АПЛ.