Вратарь «Шахтера» Трубин: «Мои мечты изменились»
Ушел из жизни бывший игрок «Шахтера» и «Динамо»
Звягинцева не стало на 72-м году жизни
Виктор Звягинцев / Фото: ФК Шахтер
Ушел из жизни бывший игрок «Шахтера» и «Динамо» Виктор Звягинцев, сообщает пресс-служба «горняков».
Звягинцев умер в оккупированном рашистами Донецке. Звягинцев выступал за «Шахтер» на протяжении 8 сезонов, а в 1976-м году отыграл 5 матчей за киевское «Динамо».
В последние годы Звягинцев сотрудничал с ДНР и поддерживал непризнанную в мире республику.
Ранее звезда «Шахтера» Михаил Мудрик подтвердил, что может продолжить карьеру в АПЛ.
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