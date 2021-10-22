Ушел из жизни Сергей Морозов

Ему был 71 год

Фото: Footballua.tv

22 октября в возрасте 71 года умер бывший футболист и тренер «Зари» Сергей Морозов.

Об этом сообщил директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов в своем Facebook, где Морозов работал экспертом.

В бытность игрока выступал за «Динамо», винницкий «Локомотив», «Десну», «Шахтер» Кадиевка, ЦСКА Москва и Команду ГСВГ. На его счету также один матч за сборную СССР.

Тренером работал в ЦСКА Москва, Команды ГСВГ, «Искры» из Смоленска, «Динамо-Газовика», «Шоугана», «Шэньян Дунбэй Люяо», винницкой «Нивы», «Нисы», киевского ЦСКА, «Борисфена», «Прикарпатья», «Ворсклы» и черкасского «Днепра».

В 1972-м году он привел «Зарю» к победе в чемпионате СССР.