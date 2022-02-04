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Усик – о своей позиции в «Полесье»: «Думаю, отправят «нападать». У меня с этим вроде как неплохо»
Украинский супертяж сыграет за профессиональную футбольную команду на турнире Winter Cup-2022
15:58
Александр Усик / фото - Полесье
Чемпион WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) в комментарии пресс-службе Первой лиги рассказал, на какой позиции может играть за «Полесье» на Winter Cup-2022.
«Я в защите – полузащите играл.
В «Полесье», думаю, мне скажут: «Нападай». С нападением у меня тоже вроде слава богу, так что попробую».
Напомним, Усик остался в запасе на матч с «Вересом».