Усиление для Петракова. «Шахтер» натурализует еще одного бразильца

Легионер может получить украинский паспорт

Алан Патрик / фото - FootBoom

Донецкий «Шахтер» планирует натурализацию еще одного бразильского легионера, сообщает журналист Игорь Цыганык.

Речь идет о 30-летнем хавбеке Алане Патрике, который прожил достаточное количестве времени в Украине, чтобы получить гражданство.

Полузащитник выступает за «Шахтер» с 2011-го года, когда его приобрели у «Сантоса».

Бразилец не был заигран за взрослую сборную Бразилии, поэтому сможет получить шанс выступать за сборную Украины.

Ранее «горняки» уже помогали «сине-желтым» пополнять свой состав иностранцами, натурализовав Жуниора Мораеса и Марлоса.

Напомним, Патрик рассказал о целях на вторую часть сезона.