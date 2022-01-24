Пятов прокомментировал яркий старт «Шахтера» на зимних сборах
Усиление для Петракова. «Шахтер» натурализует еще одного бразильца
Легионер может получить украинский паспорт
Алан Патрик / фото - FootBoom
Донецкий «Шахтер» планирует натурализацию еще одного бразильского легионера, сообщает журналист Игорь Цыганык.
Речь идет о 30-летнем хавбеке Алане Патрике, который прожил достаточное количестве времени в Украине, чтобы получить гражданство.
Полузащитник выступает за «Шахтер» с 2011-го года, когда его приобрели у «Сантоса».
Бразилец не был заигран за взрослую сборную Бразилии, поэтому сможет получить шанс выступать за сборную Украины.
Ранее «горняки» уже помогали «сине-желтым» пополнять свой состав иностранцами, натурализовав Жуниора Мораеса и Марлоса.
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