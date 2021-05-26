Устал быть запасным. Байи думает об уходе из «Манчестер Юнайтед»

Эрик Байи / фото - gettyimages

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи рассказал The Times о своих планах:

Я не хочу выходить на поле в одном матче, а потом сидеть на лавке пять игр подряд.

Если так будет продолжаться, то я буду искать другое решение проблемы. Новый контракт — это хорошо, но если я не буду играть, то я буду слушать предложения других клубов».