Сегодня будет разыгран трофей. Онлайн дня финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед»
Устал быть запасным. Байи думает об уходе из «Манчестер Юнайтед»
Ивуариец активно ищет варианты продолжения карьеры
12:43
Эрик Байи / фото - gettyimages
Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи рассказал The Times о своих планах:
«Конкуренция всегда хороша для развития. Просто я хочу остаться в том случае, если буду получать возможность играть.
Я не хочу выходить на поле в одном матче, а потом сидеть на лавке пять игр подряд.
Если так будет продолжаться, то я буду искать другое решение проблемы. Новый контракт — это хорошо, но если я не буду играть, то я буду слушать предложения других клубов».
В текущем сезоне Эрик вышел на поле в 20 матчах во всех турнирах.
Уже сегодня «дьяволам» предстоит сыграть с «Вильярреалом» в финале Лиги Европы. Посмотреть видео трансляцию вы можете на нашем сайте.
Напомним, в преддверии матча Алекс Фергюсон прокомментировал работу Уле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед».
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