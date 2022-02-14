«Устал от работы в «Металлисте». Тренер рассказал, почему покинул клуб

Фото: ФК Металлист

Бывший тренер-аналитик «Металлиста» Андрей Колесник рассказал о своем решении покинуть команду.

1. Основных причин ухода – несколько. Главная из них – тотальная усталость от работы на нескольких должностях в клубе (комментарий исполнительного директора полностью соответствует действительности). В «Металлисте» нужно жертвовать всем, чтобы работать в клубе.

Работа здесь не прекращается никогда. Учитывая огромный объем задач только на должности аналитика (одни лишь просмотры матчей занимают большое количество часов), в определенный момент я понял, что мой рабочий день может переваливать за 12 часов и заканчиваться в 5:00 утра. Это начало сказываться на здоровье. О семье речь в один момент вообще перестала идти.

2. К этому решению я был близок уже несколько раз, но благодаря сверхусилиям и действительно большой любви к клубу и желанию в нем работать – я проходил эти моменты на пределе возможностей. Но на сейчас – все силы и эмоции просто закончились.

Я никого ни в чем не могу винить, но могу сказать, что энтузиазма во мне было минимум лет на 10, но при таком расходе энергии он просто испарялся.

3. Решение об уходе я сообщил главному тренеру и руководству клуба больше недели назад. После этого честно выполнил весь объем работы на втором сборе команды до самого последнего дня.

4. «Металлист» – команда моего сердца. Я всегда буду ее поддерживать и за нее переживать.

5. Я возьму короткий отпуск (чего не было уже несколько лет) и после него вернусь к вам. А уже потом будут и все объявления».