Утешительный приз для «Монако». «Монегаски» получат 35 миллионов в случае трансфера Мбаппе

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 17
Завтра 8
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Окончен
22:00 Шахтер - Монако 2:2* Окончен
22:00 Динамо Загреб - Шериф 0:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (17 событий из 33) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
18:00 Алашкерт - Глазго Рейнджерс -:- Запланирован
19:00 ХИК Хельсинки - Фенербахче -:- Запланирован
19:30 Заря - Рапид Вена -:- Запланирован
21:15 АЗ Алкмаар - Селтик -:- Запланирован
21:30 Клуж - Црвена Звезда -:- Запланирован
22:00 Легия Варшава - Славия Прага -:- Запланирован
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Копенгаген - ФК Сивасспор -:- Запланирован
20:00 Маккаби Хайфа - Нефтчи -:- Запланирован
20:00 ЦСКА София - Виктория Пльзень -:- Запланирован
20:00 Витесс - Андерлехт -:- Запланирован
20:00 Русенборг - Ренн -:- Запланирован
20:30 Маккаби Тель-Авив - Шахтер Караганда -:- Запланирован
21:00 Риека - ПАОК -:- Запланирован
21:00 Гент - Ракув Ченстохова -:- Запланирован
21:15 Унион Берлин - КуПС -:- Запланирован
21:45 Абердин - Карабах -:- Запланирован
21:45 Тоттенхэм - Пасош Феррейра -:- Запланирован
Футбол (8 событий из 11) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Нант - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Верона - Интер -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Горняк-Спорт - Кремень -:- Запланирован
17:30 Кривбасс - Подолье -:- Запланирован
17:30 ВПК-Агро - Прикарпатье -:- Запланирован
18:45 Оболонь - Олимпик -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Черноморец - Александрия -:- Запланирован

Утешительный приз для «Монако». «Монегаски» получат 35 миллионов в случае трансфера Мбаппе

Именно клуб из княжества воспитал игрока
Футбол Лига 1 (Франция)
12:58
Утешительный приз для «Монако». «Монегаски» получат 35 миллионов в случае трансфера Мбаппе
Килиан Мбаппе / фото - UEFA

Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что в случае продажи Килиана Мбаппе в «Реал», который предложил за игрока 160 миллионов евро, клубу придется заплатить «Монако» компенсацию. Слова функционера цитирует L`Equipe.

«Мы не ведём переговоры через прессу. Может, так действует «Реал Мадрид», но это не наш случай. Вся сложившаяся ситуация выстраивалась в течение двух последних лет. «Мадрид» регулярно контактировал с представителями игрока. Сейчас они внесли предложение, и они знали, что мы отклоним его в любом случае. От продажи Мбаппе мы должны выплатить «Монако» 35 млн евро, и внесённое мадридцами предложение нас не устраивает.

Но всё выстраивается таким образом, будто «Мадрид» сделал всё что возможно, поэтому им придётся ждать ещё один год, чтобы взять его бесплатно. Это был их план. Они знали, что мы не примем предложение в 160 млн.

ПСЖ обещал Мбаппе продать его в «Мадрид» при заключении контракта? Как мы могли такое пообещать?! Что это вообще значит?! Испанская пресса знает больше, чем все остальные вместе взятые. «Мадрид» использовал прессу, которая бесконечно говорила о Килиане. Это неуважительно и незаконно.

Посмотрим, что будет дальше. Контракт игрока действует ещё один год, а полученное предложение по его покупке нас не устраивает.

Неуважительно, некорректно, незаконно и неприемлемо со стороны «Мадрида» делать предложение, которое, как они заранее знают, мы не примем».

Французский форвард переехал в Париж в 2018 году. Столичный клуб заплатил «монегаскам» 180 миллионов евро за трансфер.

В его контракте присутствует пункт, по которому ПСЖ обязан выплатить «Монако» еще 35 миллионов евро в случае продажи игрока или продления контракта с ним.

В общей сумме, ПСЖ хочет выручить за Мбаппе 220 миллионов евро, чтобы покрыть расходы. Контракт нападающего с парижанами истекает летом следующего года.

Напомним, ранее Леонардо раскрыл, что сам игрок желает переехать в Мадрид.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

ПСЖ Килиан Мбаппе Реал Мадрид (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Фиорентина» договорилась об аренде защитника «Реала»
«Фиорентина» договорилась об аренде защитника «Реала»
Футбол Примерa (Испания)
14:07
ПСЖ запросил у «Реала» 220 миллионов евро за Мбаппе
ПСЖ запросил у «Реала» 220 миллионов евро за Мбаппе
Футбол Лига 1 (Франция)
09:10
Спортивный директор ПСЖ: «Мбаппе хочет перейти в «Реал»
Спортивный директор ПСЖ: «Мбаппе хочет перейти в «Реал»
Футбол Лига 1 (Франция)
08:37
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
00:36
Брат владельца ПСЖ – о покупке Мбаппе «Реалом»: «Или соглашайтесь с ценой, или играйте с гольфистом»
Брат владельца ПСЖ – о покупке Мбаппе «Реалом»: «Или соглашайтесь с ценой, или играйте с гольфистом»
Футбол Лига 1 (Франция)
25 августа 14:20
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин заболел коронавирусом и может не сыграть против Франции
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин заболел коронавирусом и может не сыграть против Франции
Футбол Украинские легионеры
25 августа 12:36

Новости: Футбол

Энрике снова не вызвал ни одного игрока «Реала» в сборную Испании
Энрике снова не вызвал ни одного игрока «Реала» в сборную Испании
В Европе
14:40
Суркис верит в Вербича больше, чем Луческу – источник
Суркис верит в Вербича больше, чем Луческу – источник
Украинская Премьер-лига
14:34
Источник: «Львов» нашел замену для Бессмертного в Первой лиге»
Источник: «Львов» нашел замену для Бессмертного в Первой лиге»
Украинская Премьер-лига
14:33
Артета: «Арсенал» мотивирован и хочет обыграть «Манчестер Сити» на выезде»
Артета: «Арсенал» мотивирован и хочет обыграть «Манчестер Сити» на выезде»
Премьер-Лига (Англия)
14:11
Экс-игрок сборной Украины: «Шансы у «Зари» на выход в групповой раунд ЛЕ еще остались»
Экс-игрок сборной Украины: «Шансы у «Зари» на выход в групповой раунд ЛЕ еще остались»
Лига Европы UEFA
14:10
«Фиорентина» договорилась об аренде защитника «Реала»
«Фиорентина» договорилась об аренде защитника «Реала»
Примерa (Испания)
14:07
Уйдут? Двое игроков отсутствовали на командной фотосессии «Динамо» для UEFA
Уйдут? Двое игроков отсутствовали на командной фотосессии «Динамо» для UEFA
Украинская Премьер-лига
13:45
Вернидуб стал вторым украинским тренером, который вывел иностранную команду в групповой раунд ЛЧ
Вернидуб стал вторым украинским тренером, который вывел иностранную команду в групповой раунд ЛЧ
Лига чемпионов UEFA
13:42
Кейн требует у «Тоттенхэма» зарплату, которая сделает его самым высокооплачиваемым игроком АПЛ
Кейн требует у «Тоттенхэма» зарплату, которая сделает его самым высокооплачиваемым игроком АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
13:32
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
53
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
3
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 19:35
30
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Интервью
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 15:51
8
Все новости