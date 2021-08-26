Утешительный приз для «Монако». «Монегаски» получат 35 миллионов в случае трансфера Мбаппе
Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что в случае продажи Килиана Мбаппе в «Реал», который предложил за игрока 160 миллионов евро, клубу придется заплатить «Монако» компенсацию. Слова функционера цитирует L`Equipe.
«Мы не ведём переговоры через прессу. Может, так действует «Реал Мадрид», но это не наш случай. Вся сложившаяся ситуация выстраивалась в течение двух последних лет. «Мадрид» регулярно контактировал с представителями игрока. Сейчас они внесли предложение, и они знали, что мы отклоним его в любом случае. От продажи Мбаппе мы должны выплатить «Монако» 35 млн евро, и внесённое мадридцами предложение нас не устраивает.
Но всё выстраивается таким образом, будто «Мадрид» сделал всё что возможно, поэтому им придётся ждать ещё один год, чтобы взять его бесплатно. Это был их план. Они знали, что мы не примем предложение в 160 млн.
ПСЖ обещал Мбаппе продать его в «Мадрид» при заключении контракта? Как мы могли такое пообещать?! Что это вообще значит?! Испанская пресса знает больше, чем все остальные вместе взятые. «Мадрид» использовал прессу, которая бесконечно говорила о Килиане. Это неуважительно и незаконно.
Посмотрим, что будет дальше. Контракт игрока действует ещё один год, а полученное предложение по его покупке нас не устраивает.
Неуважительно, некорректно, незаконно и неприемлемо со стороны «Мадрида» делать предложение, которое, как они заранее знают, мы не примем».
Французский форвард переехал в Париж в 2018 году. Столичный клуб заплатил «монегаскам» 180 миллионов евро за трансфер.
В его контракте присутствует пункт, по которому ПСЖ обязан выплатить «Монако» еще 35 миллионов евро в случае продажи игрока или продления контракта с ним.
В общей сумме, ПСЖ хочет выручить за Мбаппе 220 миллионов евро, чтобы покрыть расходы. Контракт нападающего с парижанами истекает летом следующего года.
Напомним, ранее Леонардо раскрыл, что сам игрок желает переехать в Мадрид.
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