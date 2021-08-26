Утешительный приз для «Монако». «Монегаски» получат 35 миллионов в случае трансфера Мбаппе

Килиан Мбаппе / фото - UEFA

Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что в случае продажи Килиана Мбаппе в «Реал», который предложил за игрока 160 миллионов евро, клубу придется заплатить «Монако» компенсацию. Слова функционера цитирует L`Equipe.

Но всё выстраивается таким образом, будто «Мадрид» сделал всё что возможно, поэтому им придётся ждать ещё один год, чтобы взять его бесплатно. Это был их план. Они знали, что мы не примем предложение в 160 млн.

ПСЖ обещал Мбаппе продать его в «Мадрид» при заключении контракта? Как мы могли такое пообещать?! Что это вообще значит?! Испанская пресса знает больше, чем все остальные вместе взятые. «Мадрид» использовал прессу, которая бесконечно говорила о Килиане. Это неуважительно и незаконно.

Посмотрим, что будет дальше. Контракт игрока действует ещё один год, а полученное предложение по его покупке нас не устраивает.

Неуважительно, некорректно, незаконно и неприемлемо со стороны «Мадрида» делать предложение, которое, как они заранее знают, мы не примем».