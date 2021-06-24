«Сборная России – на дне». Уткин – о разгроме от Бельгии
Уткин: «Если бы не Эриксен со своим сердцем, то Россия заняла бы третье место, как и Украина»
Россияне покинули турнир, а Украина сыграет в 1/8 финала Евро-2020
Василий Уткин / Фото: Twitter
Российский журналист Василий Уткин высказался об игре России и Украины на Евро-2020.
«Я говорил, что мне кажется, что в конце концов Россия и Украина покажут примерно одинаковый результат и закончат турнир примерно одинаково. Я очень рад за Украину и не подстилаю соломку, но смотрите: ведь и у той, и у другой команды три очка. Но если бы не Эриксен со своим сердцем, Дания выиграла бы два матча, а не один, и сборная России заняла бы третье место. В турнирной ситуации точно такой же, как у Украины — первая команда всё выиграла, вторая выиграла всё, кроме одного, третья выиграла один матч, а последняя получила ноль. Было бы так. Но судьба сборной России от этого бы никак не изменилась. Два крупных поражения, та же самая разница, безвольная игра дома, позорная игра дома.
Вот видите, я и неправ, но отчасти и прав. Какие разные три очка, какие разные турнирные судьбы. И то, что Россия четвертая, а Украина третья, — это уже такой дополнительный показатель»
Россия покинула турнир, а сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020.