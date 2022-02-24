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Уткин – о военном вторжении РФ в Украину: «Худший день в жизни»

Российский комментатор отреагировал на последние события в нашей стране
Футбол
11:40
Уткин – о военном вторжении РФ в Украину: «Худший день в жизни»
Фото: FootBoom

Известный российский комментатор и блогер Василий Уткин в социальных сетях отреагировал на нападение вооруженных сил РФ на территорию Украины:

«Худший день в жизни.

Видимо, рекорд будет обновляться в темпе Овечкина. Другого не жду».


В тоже время, два известных украинских боксера Александр Усик и Василий Ломаченко пока никак не прокомментировали ситуацию в Украине.

Сергей Остапенко
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