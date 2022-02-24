Василий Уткин – о назначении Ротенберга в СКА: «Настолько возмутительно, что даже восхитительно»
Уткин – о военном вторжении РФ в Украину: «Худший день в жизни»
Российский комментатор отреагировал на последние события в нашей стране
11:40
Фото: FootBoom
Известный российский комментатор и блогер Василий Уткин в социальных сетях отреагировал на нападение вооруженных сил РФ на территорию Украины:
«Худший день в жизни.
Видимо, рекорд будет обновляться в темпе Овечкина. Другого не жду».
Худший день в жизни.— Василий Уткин (@radioutkin) February 24, 2022
Видимо, рекорд будет обновляться в темпе Овечкина. Другого не жду.
В тоже время, два известных украинских боксера Александр Усик и Василий Ломаченко пока никак не прокомментировали ситуацию в Украине.
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