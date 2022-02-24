Уткин – о военном вторжении РФ в Украину: «Худший день в жизни»

Российский комментатор отреагировал на последние события в нашей стране

Фото: FootBoom

Известный российский комментатор и блогер Василий Уткин в социальных сетях отреагировал на нападение вооруженных сил РФ на территорию Украины:

«Худший день в жизни. Видимо, рекорд будет обновляться в темпе Овечкина. Другого не жду».

Худший день в жизни.

Видимо, рекорд будет обновляться в темпе Овечкина. Другого не жду. — Василий Уткин (@radioutkin) February 24, 2022

В тоже время, два известных украинских боксера Александр Усик и Василий Ломаченко пока никак не прокомментировали ситуацию в Украине.

