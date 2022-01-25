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«Увидим». Ивуарийский вингер – о переходе в «Ворсклу»

Полтавчане ведут переговоры с «Нордшелландом» по 19-летнему игроку
Футбол Украинская Премьер-лига
19:26
«Увидим». Ивуарийский вингер – о переходе в «Ворсклу»
Мусса Сангаре / Фото - Нордшелланд

Вингер датского «Нордшелланда» Мусса Сангаре оценил перспективу своего перехода в «Ворсклу».

Я не могу фокусироваться сразу на двух вещах, поэтому делаю свою работу – занимаюсь футболом. А об остальных моментах уже побеспокоится мой агент. Увидим, что произойдет со временем.

Сообщается, что «Ворскла» действительно ведет переговоры с «Нордшелландом» по игроку. Если стороны придут к соглашению, Сангаре может прибыть на сбор команды.

Ранее 25 футболистов полтавчан прилетели в Турцию.

Источник: Footboom Сергей Стаднюк
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