25 футболистов «Ворсклы» прибыли в Турцию на сбор
«Увидим». Ивуарийский вингер – о переходе в «Ворсклу»
Полтавчане ведут переговоры с «Нордшелландом» по 19-летнему игроку
Мусса Сангаре / Фото - Нордшелланд
Вингер датского «Нордшелланда» Мусса Сангаре оценил перспективу своего перехода в «Ворсклу».
Я не могу фокусироваться сразу на двух вещах, поэтому делаю свою работу – занимаюсь футболом. А об остальных моментах уже побеспокоится мой агент. Увидим, что произойдет со временем.
Сообщается, что «Ворскла» действительно ведет переговоры с «Нордшелландом» по игроку. Если стороны придут к соглашению, Сангаре может прибыть на сбор команды.
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