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Уволенный из «Астон Виллы» тренер возглавил другой клуб АПЛ

Дин Смит быстро нашел новую работу
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:50
Уволенный из «Астон Виллы» тренер возглавил другой клуб АПЛ
Фото: BBC

Бывший тренер «Астон Виллы» Дин Смит недолго был без работы.

Неделю назад он был уволен из бирмингенской команды. Впрочем, он уже нашел новый клуб.

«Норвич» объявил о назначении Смита главным тренером команды. Он подписал контракт на 2,5 года.

Отмечается, что его ассистентом стал экс-тренер «Лестера» Крэйг Шекспир.

«Норвич» также ранее расстался с тренером. Команду покинул Даниэль Фарке. Команда идет последней в таблице АПЛ.

Андрей Усмонов
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