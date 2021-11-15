Уволенный из «Астон Виллы» тренер возглавил другой клуб АПЛ

Дин Смит быстро нашел новую работу

Фото: BBC

Бывший тренер «Астон Виллы» Дин Смит недолго был без работы.

Неделю назад он был уволен из бирмингенской команды. Впрочем, он уже нашел новый клуб.

«Норвич» объявил о назначении Смита главным тренером команды. Он подписал контракт на 2,5 года.

Отмечается, что его ассистентом стал экс-тренер «Лестера» Крэйг Шекспир.

«Норвич» также ранее расстался с тренером. Команду покинул Даниэль Фарке. Команда идет последней в таблице АПЛ.