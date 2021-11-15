«Лидс» выиграл лишь второй матч в сезоне, обыграв «Норвич»
Уволенный из «Астон Виллы» тренер возглавил другой клуб АПЛ
Дин Смит быстро нашел новую работу
16:50
Фото: BBC
Бывший тренер «Астон Виллы» Дин Смит недолго был без работы.
Неделю назад он был уволен из бирмингенской команды. Впрочем, он уже нашел новый клуб.
«Норвич» объявил о назначении Смита главным тренером команды. Он подписал контракт на 2,5 года.
Отмечается, что его ассистентом стал экс-тренер «Лестера» Крэйг Шекспир.
«Норвич» также ранее расстался с тренером. Команду покинул Даниэль Фарке. Команда идет последней в таблице АПЛ.
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