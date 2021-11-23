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Уволенный из «Барселоны» тренер может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Испанец находится без работы больше года
Футбол Премьер-Лига (Англия)
23 ноября 20:43
Уволенный из «Барселоны» тренер может возглавить «Манчестер Юнайтед»
Эрнесто Вальверде / фото - Twitter

Боссы «Манчестер Юнайтед» активно ищут замену для Оле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера.

Как сообщает The Guardian, «дьяволы» ведут переговоры с бывшим наставником «Барселоны» Эрнесто Вальверде о временном назначении на должность.

Если баск сможет добиться успеха с командой, то специалист получит полноценное назначение.

Последним местом работы испанца является каталонская «Барселона», откуда он был уволен в январе 2020-го года.

Но приоритетным для маникунианцев вариантом является наставник ПСЖ Маурисио Почеттино.

На время поиска исполняющим обязанности главного тренера МЮ является Майкл Каррик.

МЮ хочет подарить Почеттино свободу. Правда, как он будет выигрывать АПЛ, если с ПСЖ не взял Лигу 1?

Павел Харченко
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Теги

Манчестер Юнайтед Эрнесто Вальверде Барселона (футбол)

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