«Тоттенхэм» в ближайшие часы объявит о назначении Конте
Уволенный из «Тоттенхэма» Нуну получит 14 миллионов фунтов за свое увольнение
На его место назначат Конте
10:45
Фото: Sky Sports
Бывший тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту получит компенсацию за увольнение из клуба.
Его уволили 1 ноября из-за плохих результатов и игры. Португалец за досрочное увольнение получит 14 миллионов фунтов, сообщает The Sun.
Он возглавил команду летом, но провел в АПЛ лишь 10 матчей, выиграв половину.
На его место вероятно назначат Антонио Конте. Итальянец уже находится в Лондоне и вскоре подпишет контракт.
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