Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 21
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 0
Футбол (21 событие из 31) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Окончен
16:00 Лидс - Лестер 1:1 Окончен
16:00 Арсенал - Уотфорд 1:0 Окончен
18:30 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Марсель - Мец 0:0 Окончен
16:00 Реймс - Монако 0:0 Окончен
18:00 Ницца - Монпелье 0:1 Окончен
21:45 Ренн - Лион 4:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Герта - Байер 1:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Венеция - Рома 3:2 Окончен
19:00 Наполи - Верона 1:1 Окончен
19:00 Лацио - Салернитана 3:0 Окончен
21:45 Милан - Интер 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Валенсия - Атлетико 3:3 Окончен
22:00 Бетис - Севилья 0:2 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Горняк-Спорт - Полесье 1:0 Окончен
14:15 Ужгород - Металлист 0:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Ингулец - СК Днепр-1 0:1 Окончен
17:00 Колос - Шахтер 1:3 Окончен
17:00 Заря - Верес 3:0 Окончен
19:30 ФК Львов - Десна 0:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 Подолье - Волынь -:- Запланирован
18:30 Альянс - Оболонь -:- Запланирован
нет важных матчей

Увольнение тренера не помогло. «Легия» без Харатина уступила и упустилась в зону вылета

Действующий чемпион Польши полностью провалил старт сезона
Футбол Украинские легионеры
09:01
Увольнение тренера не помогло. «Легия» без Харатина уступила и упустилась в зону вылета
Фото - ФК Легия

В 14-м туре польской Экстракласы «Легия» на своем поле уступила «Стали» Мелец.

Хозяева сумели открыть счет, благодаря голу Ветески. Однако в ответ Ситек, Пьясецки и Жиро забили три мяча.

Полузащитник Игорь Харатин в матче не сыграл. Украинец весь поединок провел на скамейке запасных.

Действующий чемпион страны «Легия» с 9 очками остался в зоне вылета.

Чемпионат Польши, 14 тур

«Легия» – «Сталь» Мелец 1:3

Голы: Ветеска, 42 – Ситек, 44, Пьясецки, 45+1, Жиро, 81

«Легия»: Мишта, Рибейру (Йоханссон, 61), Ветеска, Енджейчик, Младенович, Слиш, Мартинш (Мучи, 61), Жозуэ (Кастрати, 74), Эмрели (Скибицки, 74), Лукиньяс, Пекхарт.

«Сталь»: Страчек, Жиро, Матрас, Флис, Корт (Косельны, 69), Томасевич (Чорбаджийски, 86), Де Амо, Гетингер, Мак (Вшесински, 64), Ситек (Клос, 86), Пьясецки.

Предупреждения: Рибейру, Эмрели, Енджейчик, Младенович – Флис, Чорбаджийски

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Легия Игорь Харатин чемпионат Польши (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Русин: «В «Днепре-1» со всеми тяжело конкурировать, потому что я пропустил целый год»
Русин: «В «Днепре-1» со всеми тяжело конкурировать, потому что я пропустил целый год»
Футбол Украинская Премьер-лига
5 ноября 17:50
«Легия» Харатина уволила главного тренера с которым находится в шаге от зоны вылета
«Легия» Харатина уволила главного тренера с которым находится в шаге от зоны вылета
Футбол В Европе
26 октября 11:10
Харатин не помог «Легии» избежать разгромного поражения. Команда в шаге от зоны вылета
Харатин не помог «Легии» избежать разгромного поражения. Команда в шаге от зоны вылета
Футбол Украинские легионеры
24 октября 22:52
Выход Харатина не помог «Легии» уйти от поражения «Леху»
Выход Харатина не помог «Легии» уйти от поражения «Леху»
Футбол Украинские легионеры
17 октября 21:00
Харатин: «Ожидаем замечательной атмосферы на матче с Боснией»
Харатин: «Ожидаем замечательной атмосферы на матче с Боснией»
Футбол Чемпионат мира по футболу
11 октября 14:53

Новости: Футбол

Помимо Шевченко, лишь один тренер в истории Серии А был обладателем «Золотого мяча»
Помимо Шевченко, лишь один тренер в истории Серии А был обладателем «Золотого мяча»
Серия А (Италия)
10:34
Скрипник: «Надеюсь, у Шахаба не последний хет-трик в «Заре»
Скрипник: «Надеюсь, у Шахаба не последний хет-трик в «Заре»
Украинская Премьер-лига
10:10
«Колос» близок к назначению авторитетного украинского тренера
«Колос» близок к назначению авторитетного украинского тренера
Украинская Премьер-лига
09:48
Форвард «Ворсклы» назвал игрока «Динамо», оскорбившего его на расисткой почве
Форвард «Ворсклы» назвал игрока «Динамо», оскорбившего его на расисткой почве
Украинская Премьер-лига
09:26
Итоги 14-го тура УПЛ. «Динамо» уступило первое место «Шахтеру». Хет-трик Шахаба
Послесловие
Итоги 14-го тура УПЛ. «Динамо» уступило первое место «Шахтеру». Хет-трик Шахаба
Украинская Премьер-лига
09:15
Увольнение тренера не помогло. «Легия» без Харатина уступила и упустилась в зону вылета
Увольнение тренера не помогло. «Легия» без Харатина уступила и упустилась в зону вылета
Украинские легионеры
09:01
Пенальти не помог «Лиону» избежать разгрома от «Ренна»
Пенальти не помог «Лиону» избежать разгрома от «Ренна»
Лига 1 (Франция)
08:42
«Сосьедад» справился с «Осасуной» и вновь возглавил Примеру
«Сосьедад» справился с «Осасуной» и вновь возглавил Примеру
Примерa (Испания)
08:19
Удаление в составе «Бетиса» помогло «Севилье» победить в дерби
Удаление в составе «Бетиса» помогло «Севилье» победить в дерби
Примерa (Испания)
07:59
Все новости

Популярные новости

Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 18:48
4
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Бокс Профессиональный бокс
1 ноября 11:52
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 15:50
5
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Тема дня
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 20:46
1
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Тема дня
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 22:10
1
Промоутер Ломаченко нашел ему большой бой, но сначала украинцу нужно пройти Комми
Промоутер Ломаченко нашел ему большой бой, но сначала украинцу нужно пройти Комми
Бокс Профессиональный бокс
6 ноября 20:11
2
Все новости