Увольнение тренера не помогло. «Легия» без Харатина уступила и упустилась в зону вылета
В 14-м туре польской Экстракласы «Легия» на своем поле уступила «Стали» Мелец.
Хозяева сумели открыть счет, благодаря голу Ветески. Однако в ответ Ситек, Пьясецки и Жиро забили три мяча.
Полузащитник Игорь Харатин в матче не сыграл. Украинец весь поединок провел на скамейке запасных.
Действующий чемпион страны «Легия» с 9 очками остался в зоне вылета.
Чемпионат Польши, 14 тур
«Легия» – «Сталь» Мелец 1:3
Голы: Ветеска, 42 – Ситек, 44, Пьясецки, 45+1, Жиро, 81
«Легия»: Мишта, Рибейру (Йоханссон, 61), Ветеска, Енджейчик, Младенович, Слиш, Мартинш (Мучи, 61), Жозуэ (Кастрати, 74), Эмрели (Скибицки, 74), Лукиньяс, Пекхарт.
«Сталь»: Страчек, Жиро, Матрас, Флис, Корт (Косельны, 69), Томасевич (Чорбаджийски, 86), Де Амо, Гетингер, Мак (Вшесински, 64), Ситек (Клос, 86), Пьясецки.
Предупреждения: Рибейру, Эмрели, Енджейчик, Младенович – Флис, Чорбаджийски
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