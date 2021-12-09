Уйти красиво: прогноз на матч «Заря» – «Буде Глимт»

Делимся мнением о последнем еврокубковом матче для украинских команд

Прогноз

Фото: пресс-служба Зари

Ну как? Вы остались довольны выступлением «Шахтера» и «Динамо» в заключительном туре Лиги чемпионов? К сожалению, оба прогноза на эти матчи не прошли, а все из-за ужасной реализации голевых моментов, которых было достаточно, как у киевлян, так и у «горняков». Но оставим эти поединки в прошлом, сейчас нужно переключиться на «Зарю».

Как все мы знаем, в группе С досрочно стало известно, какие команды вылетают, а какие шагают в следующий этап турнира. Тем не менее, в Запорожье «Буде-Глимт» приедет играть исключительно на победу, ведь команда претендует на выход сразу в 1/8-ю финала Лиги конференций. «Заря» же, независимо от турнирной мотивации, всегда в еврокубках отдает все силы. Это здорово – увидим яркий футбол.

Прогноз на матч «Заря» – «Буде Глимт» – тотал матча больше 2,5. Букмекеры также ожидают большого количества голов, а поэтому дают достаточно скромный коэффициент. И все же данный исход видится весьма надежным. В большинстве матчей нынешней еврокубковой кампании «Заря» пробивала тотал больше. Здесь же вероятность этого повышается, ведь у луганчан нет турнирной мотивации, а поэтому они могут позволить себе сыграть смело и не переживать за исход встречи.

Что касается «Буде Глимт», то это хоть и скромная команда, но весьма современная. Они также довольно высоко поднимут линию защиты и будут активно прессинговать. В общем, все предматчевые расклады говорят о том, что сегодня в Запорожье будет добротный футбол с приличным количеством голов.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 19 побед, 2 возврата, 26 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой