Узбекистан переиграл Азербайджан и оставил Украине шансы на победу в турнире Лобановского

В первом матче соревнований подопечные Ротаня уступили

Сборная Узбекистана / Фото - УАФ

Во втором матче турнира Валерия Лобановского молодежная сборная Узбекистана переиграла одногодок из Азербайджана.

В первой встрече в рамках соревнований подопечные Милана Обрадовича справились с Украиной (1:0). Таким образом, в случае победы в основное или дополнительное время команда досрочно становилась бы победителем турнира.

Но соперник оказался против. Судьбу встречи решил единственный гол Джалолиддинова. «Молодежка» Узбекистана сыграет в решающем матче с подопечными Руслана Ротаня 28 мая.

Турнир Валерия Лобановского

Азербайджан U-21 – Узбекистан U-21 0:1

Гол: Джалолиддинов, 75

Азербайджан: Самигуллин, Алиев, Агджабаев (Челик, 84), Зулфугарли (Гурбанли, 61), С. Абдуллазада, Рзаев (Сеидов, 61), В. Джафаров, Д. Джафаров (Р. Абдуллазада, 67) , Гарахмадов (Вализада, 84), Мустафаев (Хусейнли, 84), Асгеров (Елизада, 61).

Узбекистан: Юлдашев, Мирсаидов (Бегимов, 67), Турсунов (Хамиджонов, 75), Султанмурадов (Турдалиев, 71), Шамсиев, Ибрагимов (Холматов, 71), Журакузиев (Джалолиддинов, 67), Абдуманнонов (Норчаев, 67), Буриев (Розиев, 75), Мамасидиков (Хошимов, 67), Одилов (Рахимкулов, 72).

Предупреждения: Зулфугарли, Асгеров, В. Джафаров – Шамсиев, Одилов, Джалолиддинов, Турдалиев

Удаление: Шамсиев