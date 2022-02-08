Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняОни там в АПЛ сошли с ума? Одноклубник Ярмоленко показал, как бьет свою кошку, и может угодить в тюрьму на пять лет
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Салернитана - Специя 2:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетик - Эспаньол 2:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Вест Хэм - Уотфорд -:- Запланирован
21:45 Ньюкасл - Эвертон -:- Запланирован
22:00 Бернли - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Тоттенхэм - Саутгемптон -:- Запланирован
21:45 Манчестер Сити - Брентфорд -:- Запланирован
матч-центр

«Ужасное состояние». Супряга – о полутора годах без голов

Форвард признался, что не может прекратить думать о том, что пока не забивает
Футбол Серия А (Италия)
11:09
«Ужасное состояние». Супряга – о полутора годах без голов
Владислав Супряга / Фото - Сампдория

Нападающий «Сампдории» Владислав Супряга высказался в эфире YouTube-канала «BurBuzz» по поводу того, что не может забить на протяжение 1,5 лет.

Честно, это ужасное состояние. Я думаю только об этих голах. Стараюсь этого не делать, но просто не могу. Я живу ними, так что в первом же матче за «Сампдорию» постараюсь забить мяч [интервью записано до игры против «Сассуоло»].

Для меня голы – это, прежде всего, уверенность. Если я забиваю, то чувствую себя уверенно как нападающий.

Напомним, Супряга дебютировал за «Сампдорию» в матче против «Сассуоло» (4:0), выйдя на замену в первом тайме. Но тренер выпустил защитника вместо форварда во второй 45-минутке.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Владислав Супряга Сампдория Динамо Киев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Супряга: «Надеюсь выиграть с «Сампдорией» много трофеев»
Супряга: «Надеюсь выиграть с «Сампдорией» много трофеев»
Футбол Серия А (Италия)
14:28
Супряга признался, что готов к нагрузкам «Сампдории»
Супряга признался, что готов к нагрузкам «Сампдории»
Футбол Серия А (Италия)
12:38
«Динамо» завершит второй сбор матчем с двукратным чемпионом Боснии
«Динамо» завершит второй сбор матчем с двукратным чемпионом Боснии
Футбол Украинская Премьер-лига
10:06
Супряга: «Очень хочу поехать на чемпионат мира. С Петраковым еще не говорил»
Супряга: «Очень хочу поехать на чемпионат мира. С Петраковым еще не говорил»
Футбол Сборная Украины
09:22
Защитник «Динамо» U-19: «Считаю, что мы готовы к поединку с «Депортиво»
Защитник «Динамо» U-19: «Считаю, что мы готовы к поединку с «Депортиво»
Футбол Лига чемпионов UEFA
07:50
Суркис: «Ощущение, что большинство клубов УПЛ распустили бы женские команды ради U-21»
Суркис: «Ощущение, что большинство клубов УПЛ распустили бы женские команды ради U-21»
Футбол Украинская Премьер-лига
07 февраля 22:05

Новости: Футбол

Супряга: «Надеюсь выиграть с «Сампдорией» много трофеев»
Супряга: «Надеюсь выиграть с «Сампдорией» много трофеев»
Серия А (Италия)
14:28
Калитвинцев не считает «Полесье» фаворитом Winter Cup, несмотря на 5 очков после двух матчей
Калитвинцев не считает «Полесье» фаворитом Winter Cup, несмотря на 5 очков после двух матчей
Первая лига
14:05
Легионер «Днепра-1»: «Йовичевич – топ, у Довбыка – большое будущее»
Легионер «Днепра-1»: «Йовичевич – топ, у Довбыка – большое будущее»
Украинская Премьер-лига
13:47
Они там в АПЛ сошли с ума? Одноклубник Ярмоленко показал, как бьет свою кошку, и может угодить в тюрьму на пять лет
Тема дня
Они там в АПЛ сошли с ума? Одноклубник Ярмоленко показал, как бьет свою кошку, и может угодить в тюрьму на пять лет
Премьер-Лига (Англия)
13:46
«Металлист» не сумел переиграть команду из второго дивизиона Румынии
«Металлист» не сумел переиграть команду из второго дивизиона Румынии
Первая лига
13:22
Конкурент Миколенко в «Эвертоне» выбыл до марта
Конкурент Миколенко в «Эвертоне» выбыл до марта
Премьер-Лига (Англия)
13:04
Супряга признался, что готов к нагрузкам «Сампдории»
Супряга признался, что готов к нагрузкам «Сампдории»
Серия А (Италия)
12:38
Григорчук сообщил о необходимости подписания 2-3 качественных игроков для «Черноморца»
Григорчук сообщил о необходимости подписания 2-3 качественных игроков для «Черноморца»
Украинская Премьер-лига
12:17
«Ворскла» усилилась хавбеком сборной Эстонии, игравшим в Англии
«Ворскла» усилилась хавбеком сборной Эстонии, игравшим в Англии
Украинская Премьер-лига
11:34
Все новости

Популярные новости

Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Футбол В Европе
02 февраля 21:46
1
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
01 февраля 13:35
19
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Тема дня
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Olympics Пекин-2022
05 февраля 17:51
7
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
Olympics Пекин-2022
03 февраля 23:12
10
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Мнение
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Бокс Профессиональный бокс
02 февраля 19:23
1
Лопес: «Хотел бы я покинуть этот мир и никогда больше не возвращаться»
Лопес: «Хотел бы я покинуть этот мир и никогда больше не возвращаться»
Бокс Профессиональный бокс
04 февраля 20:55
Все новости