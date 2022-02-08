«Ужасное состояние». Супряга – о полутора годах без голов

Форвард признался, что не может прекратить думать о том, что пока не забивает

Владислав Супряга / Фото - Сампдория

Нападающий «Сампдории» Владислав Супряга высказался в эфире YouTube-канала «BurBuzz» по поводу того, что не может забить на протяжение 1,5 лет.

Честно, это ужасное состояние. Я думаю только об этих голах. Стараюсь этого не делать, но просто не могу. Я живу ними, так что в первом же матче за «Сампдорию» постараюсь забить мяч [интервью записано до игры против «Сассуоло»]. Для меня голы – это, прежде всего, уверенность. Если я забиваю, то чувствую себя уверенно как нападающий.

Напомним, Супряга дебютировал за «Сампдорию» в матче против «Сассуоло» (4:0), выйдя на замену в первом тайме. Но тренер выпустил защитника вместо форварда во второй 45-минутке.