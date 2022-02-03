Уже экс-форвард «Олимпика» подтвердил роспуск команды

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Бывший нападающий донецкого «Олимпика» Антон Калайтан раскрыл текущую ситуацию в клубе. Футболист подтвердил информацию о роспуске команды.

Но я на связи со всеми ребятами, персоналом и тренерами. Всех собрали, сказали, что финансировать команду больше нет возможности, и объявили о роспуске. Каждого игрока, тренера и члена персонала, не выборочно, а всех.

Есть маленькая вероятность, что во избежание конфликта с ПФЛ доигрывать будут молодежью, которых наберут в марте, но шансы малы. Президент и тренер уверяли всех, что команда скоро соберется, что деньги есть. Но в итоге имеем то, что имеем. К сожалению.

Во время сезона все было на высшем уровне, деньги давались вовремя, руководство выполнило все свои обещания. Очень жаль, что так произошло.

Кто владелец «Олимпика»? У нас с самого начала их было несколько, и все анонимные. Поэтому не смогу ответить. Гельзина в их числе не было.

Пока не могу сказать, где продолжу карьеру. Есть договоренность с клубом из Украины, сейчас еду с ними на сборы. А там будет видно.