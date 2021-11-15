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Уже известны 8 команд, которые попадут в стыковые матчи отбора на ЧМ-2022

Окажется ли Украина среди них?
Футбол Чемпионат мира по футболу
08:11
Уже известны 8 команд, которые попадут в стыковые матчи отбора на ЧМ-2022
Сборная России / Фото: Getty Images

Определились 8 сборных из 12-ти, которые примут участие в стыковых матчах отбора европейской квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре.

В плей-офф уже вышли Португалия, Швеция, Шотландия, Россия, Северная Македония, Уэльс, Чехия и Австрия.

Разыграются еще 4 путевки среди пар Италия-Швейцария, Финляндия-Украина, Нидерланды-Турция-Норвегия и Англия-Польша.

Напомним, завтра сборная Украины проведет решающий матч против Боснии и Герцеговины в отборе на ЧМ-2022, где решится, попадет ли команда Александра Петракова в стыковые матчи.

Онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина.

Петр Приходько
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Теги

сборная Португалии (футбол) сборная России (футбол) сборная Чехии (футбол) сборная Уэльса (футбол) сборная Австрии (футбол) сборная Шотландии (футбол)

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