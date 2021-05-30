«Ужгород» не сумел переиграть «Эпицентр» и досрочно оформить выход в Первую лигу

Команды мячей не забивали

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В перенесенном матче 24-го тура группы А Второй лиги «Ужгород» на выезде сыграл вничью «Эпицентром Дунаевцы».

Матч проходил в упорной борьбе. Несколько раз мяч проходил в притирку с каркасом, но так и не побывал в воротах.

«Ужгород» опережает «Эпицентр» в турнирной таблице на три очка за два тура до финиша. Победа в следующем туре позволит команде оформить выход в Первую лигу. Равное с закарпатцами количество очков имеет «Подолье».

Вторая лига, группа А, 24 тур

«Эпицентр» – «Ужгород» 0:0

«Эпицентр» (стартовый состав): Попович, Бадло, Захарченко, Ничипоренко, Буй, Геловани, Червонецкий, Беженар, Плис, Кузив, Ивашко.

«Ужгород» (стартовый состав): Готра, Цень, Сартина, Допилка, Федак, Шкиндер, Пуканыч, Ряшко, Машталир, Вишневский, Майборода.