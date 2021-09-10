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В 28-летнем возрасте умер бывший футболист «Металлиста»
Причина смерти Барвинко неизвестна
Денис Барвинко / Фото: Футбол 24
Умер бывший футболист «Металлиста» Денис Барвинко. Ему было 28 лет.
Причина смерти экс-игрока неизвестна.
Барвинко дебютировал за «Металлист» в 2012-м году, сыграл 11 матчей в УПЛ и сделал 2 голевые передачи. В последнее время Барвинко работал главным тренером любительской команды «Энергия» в чемпионате Днепропетровской области.
Ранее сообщалось о смерти экс-игрока сборной Франции.
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