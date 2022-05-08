Українське дербі в чемпіонаті Італії: «Аталанта» перемогла «Спецію»

Малиновський і Коваленко взяли участь у матчі, проте на полі не перетиналися

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В 36-му турі Серії А «Аталанта» на виїзді перемогла «Спецію».

Зауважимо, що українці і «Аталанти» і «Спеції» взяли участь у цьому матчі: Руслан Малиновський відіграв за «Аталанту» 59 хвилин і пішов відпочивати, а Віктор Коваленко вийшов у «Спеції» на 68 хвилині.

Українці не перетиналися на полі і результативних дій не вчинили. Зрештою, команда Малиновського перемогла.

Нагадаємо, що Коваленко належить «Аталанті» і виступає за «Спецію» на правах оренди.

Серія А, 36-й тур

«Спеція» – «Аталанта» 1:3

Голи: Верде, 30 – Муріель, 16, Джімсіті, 73, Пашаліч, 87

«Спеція»: Проведель, Амьян, Эрлич, Христов (Реца, 46), Николау, Бастони (Манай, 56), Кивер, Маджоре (Антист, 78), Агудело (Коваленко, 68), Джаси, Верде.

«Аталанта»: Муссо, Дзаппакоста, де Рон, Паломино (Демирал, 46), Гимшити, Мэле (Пессина, 87), Фройлер (Хатебур, 59), Малиновский (Бога, 59), Пашалич, Копмейнерс, Муриэль (Михэилэ, 90).

Попередження: Бастони (41), Маджоре (44), Малиновский (53), Фройлер (57), Муриэль (62).