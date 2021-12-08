Гамула: «Шевченко осилил бы любой клуб РПЛ»
В 61-летнем возрасте скончался известный украинский тренер Игорь Гамула
Причины смерти пока что неизвестны
Игорь Гамула / фото - ФК Ростов
Сегодня, 8-го декабря в 61-летнем возрасте умер советский, украинский и российский тренер Игорь Гамула, сообщает официальный сайт «Ростова».
О причинах смерти отечественного специалиста пока что не сообщается.
Во времена игровой карьеры Гамула успел поиграть в Украине за луганскую «Зарю» и херсонские «Таврию» и «Кристалл».
В качестве тренера специалист возглавлял «Таврию» и «Закарпатье».
Последним местом работы тренера являлся московский «Гераклион».
Специалист был известен своим экспрессивным поведением. Некоторые его легендарные спичи навсегда останутся в памяти украинских болельщиков.