В 61-летнем возрасте скончался известный украинский тренер Игорь Гамула

Причины смерти пока что неизвестны

Игорь Гамула / фото - ФК Ростов

Сегодня, 8-го декабря в 61-летнем возрасте умер советский, украинский и российский тренер Игорь Гамула, сообщает официальный сайт «Ростова».

О причинах смерти отечественного специалиста пока что не сообщается.

Во времена игровой карьеры Гамула успел поиграть в Украине за луганскую «Зарю» и херсонские «Таврию» и «Кристалл».

В качестве тренера специалист возглавлял «Таврию» и «Закарпатье».

Последним местом работы тренера являлся московский «Гераклион».

Специалист был известен своим экспрессивным поведением. Некоторые его легендарные спичи навсегда останутся в памяти украинских болельщиков.