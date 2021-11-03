В «Аль-Садде» поставили «Барселоне» ультиматум из-за ситуации с уходом Хави

Катарцы не намерены отдавать тренера задаром

Хави / фото - Platforma Media

Каталонская «Барселона» хочет назначить тренера «Аль-Садда» Хави на пост коуча команды после увольнения Рональда Кумана.

Катарцы оказались возмущены поведением «блаугранас», которые напрямую ведут переговоры с испанским специалистом, сообщает AS.

В клубе требуют, чтобы официальное предложение поступило лично от президента «сине-гранатовых» Жоана Лапорты.

К тому же, «Аль-Садд» желает получить за коуча полную компенсацию в размере одного миллиона евро.

Пока переговоры о переходе Хави идут, команду возглавляет Серхи Бархуан. Тренер уже успел добыть первую победу у руля «Барселоны», обыграв киевское «Динамо».