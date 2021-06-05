Ковалец: «Удивляет, что экс-игроки сборной Англии в пропущенном мяче обвинили только Зинченко»
В «Александрии» не подтвердили переговоры с «Зарей» по Ковальцу
Полузащитник пока останется в команде
5 июня 22:10
Фото: fco.com.ua
Директор «Александрии» Дмитрий Китаев сообщил, что предложения от «Зари» по игроку Кириллу Ковальцу пока нет.
«Это все на уровне слухов, поэтому говорить особо не о чем. По поводу Кирилла Ковальца никто из «Зари» в наш клуб официально не обращался.
Вот когда будет запрос от «Зари» или другого клуба – порассуждаем на эту тему более обстоятельно».
Ковалец также был интересен «Днепру-1».
В прошлом сезоне на его счету один гол и шесть ассистов.
Комментарии 0