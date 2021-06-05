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В «Александрии» не подтвердили переговоры с «Зарей» по Ковальцу

Полузащитник пока останется в команде
Футбол Украинская Премьер-лига
5 июня 22:10
В «Александрии» не подтвердили переговоры с «Зарей» по Ковальцу
Фото: fco.com.ua

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев сообщил, что предложения от «Зари» по игроку Кириллу Ковальцу пока нет.

«Это все на уровне слухов, поэтому говорить особо не о чем. По поводу Кирилла Ковальца никто из «Зари» в наш клуб официально не обращался.

Вот когда будет запрос от «Зари» или другого клуба – порассуждаем на эту тему более обстоятельно».

Ковалец также был интересен «Днепру-1».

В прошлом сезоне на его счету один гол и шесть ассистов.

Источник: Meta-ratings.com.ua Андрей Усмонов
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Теги

Заря Александрия Кирилл Ковалец

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