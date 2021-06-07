В «Александрии» организовали сбор для отбора новичков

Претендентов на контракт с клубом просмотрят в двух контрольных поединках

Фото - ФК Александрия

ФК «Александрия» проводит селекционный сбор среди потенциальных новичков клуба. Об этом сообщает пресс-служба «горожан».

Отмечается, что тренерский штаб Юрий Гуры и селекционная служба обращали внимание на индивидуальные качества игроков. Еще одним критерием отбора было то, как футболист чувствует игру команды.

В рамках сбора будут проведены два контрольных матча. После них будет окончательно определено, кто останется в клубе.

Напомним, ранее «Александрию» покинули девятеро футболистов.