В «Александрии» не подтвердили переговоры с «Зарей» по Ковальцу
В «Александрии» организовали сбор для отбора новичков
Претендентов на контракт с клубом просмотрят в двух контрольных поединках
Фото - ФК Александрия
ФК «Александрия» проводит селекционный сбор среди потенциальных новичков клуба. Об этом сообщает пресс-служба «горожан».
Отмечается, что тренерский штаб Юрий Гуры и селекционная служба обращали внимание на индивидуальные качества игроков. Еще одним критерием отбора было то, как футболист чувствует игру команды.
В рамках сбора будут проведены два контрольных матча. После них будет окончательно определено, кто останется в клубе.
Напомним, ранее «Александрию» покинули девятеро футболистов.
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