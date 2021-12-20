В Англии назвали главную причину, по которой покупка Миколенко «Эвертоном» стала возможной

На трансфер повлиял действующий игрок «ирисок»

Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев

Трансфер защитника Виталия Миколенко из «Динамо» в «Эвертон» стал возможным из-за поведения игрока «ирисок». Об этом сообщает Liverpool Echo.

Речь о Люке Дине, выступающем как раз на позиции левого оборонца. Француз поссорился с главным тренером Рафаэлем Бенитесом.

Отмечается, что на покупку украинца может повлиять именно потенциальная продажа футболиста своей сборной. Также вырученная сумма может с запасом покрыть усиление игроком «Динамо».

Ранее источник сообщал, что «Эвертон» будет расплачиваться за Миколенко в течение пяти лет.