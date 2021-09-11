Паре Зинченко-Малиновский нет места в стартовом составе сборной Украины Петракова
В Англии не очень радужно отзываются о перспективах Зинченко в МС
На Туманном Альбионе не все верят в украинского защитника
10:49
Александр Зинченко / фото - Eurosport
Автортитетное издание Manchester Evening News не считает игрока сборной Украины и МС Александра Зинчено главным претендентом на место левого защитника клуба.
Даже с арестом Бенжемина Менди, украинец не является фаворитом в борьбе за место в старте. В издании считают, что игрок проигрывает конкуренцию номинальному игроку правого фланга Жоау Канселу:
«Я по-прежнему считаю, что Гвардиола будет отдавать предпочтение в больших матчах Жоау Канселу, а не Александру Зинченко на левом фланге обороны».
Почему паре Зинченко-Малиновский нет места в стартовом составе сборной Украины Петракова.