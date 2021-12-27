В Англии перенесен очередной матч АПЛ

Игра «Арсенал» – «Вулверхэмптон» 28 декабря не состоится

Фото: Sky Sports

Премьер-лига перенесла еще один матч АПЛ.

На этот раз не сыграют между собой «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Причина все та же – коронавирус из-за которого «волки» не смогут заявить необходимое число игроков.

У «Вулверхэмптона» не найдется 15 футболистов на этот матч. Игру решили перенести. Матч был запланирован на 28 декабря.

К слову, у лондонцев также есть проблемы с составом, но последний матч команда сумела сыграть.

Это уже 15-я отложенная игра АПЛ в декабре.