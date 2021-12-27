«Арсенал» и «Тоттенхэм» синхронно разгромили соперников
В Англии перенесен очередной матч АПЛ
Игра «Арсенал» – «Вулверхэмптон» 28 декабря не состоится
07:24
Фото: Sky Sports
Премьер-лига перенесла еще один матч АПЛ.
На этот раз не сыграют между собой «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Причина все та же – коронавирус из-за которого «волки» не смогут заявить необходимое число игроков.
У «Вулверхэмптона» не найдется 15 футболистов на этот матч. Игру решили перенести. Матч был запланирован на 28 декабря.
К слову, у лондонцев также есть проблемы с составом, но последний матч команда сумела сыграть.
Это уже 15-я отложенная игра АПЛ в декабре.
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