В АПЛ антирекорд по количеству положительных тестов на коронавирус
В АПЛ могут ввести пять замен в матче
Также обсудят изменение календаря
13:50
Фото: Sky Sports
Руководство АПЛ проведет две встречи со всеми клубами лиги в ближайшее время, сообщает Sky Sports.
Из-за коронавируса в командах многие матчи были перенесены. Лига обсудит с главными тренерами клубов изменение календаря и проведение пяти замен в матче.
Также в ходе второй встречи с капитанами клубов будет обсуждено благополучие футболистов из-за новой вспышки коронавируса в стране.
Напомним, что в АПЛ было перенесено более 10 матчей за последние недели. Уже сообщалось, что чемпионат остановлен не будет.
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