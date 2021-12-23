В АПЛ могут ввести пять замен в матче

Также обсудят изменение календаря

Фото: Sky Sports

Руководство АПЛ проведет две встречи со всеми клубами лиги в ближайшее время, сообщает Sky Sports.

Из-за коронавируса в командах многие матчи были перенесены. Лига обсудит с главными тренерами клубов изменение календаря и проведение пяти замен в матче.

Также в ходе второй встречи с капитанами клубов будет обсуждено благополучие футболистов из-за новой вспышки коронавируса в стране.

Напомним, что в АПЛ было перенесено более 10 матчей за последние недели. Уже сообщалось, что чемпионат остановлен не будет.