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В АПЛ антирекорд по количеству положительных тестов на коронавирус

Но лига не хочет приостанавливать соревнования
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:06
В АПЛ антирекорд по количеству положительных тестов на коронавирус
Фото: Sky Sports

В сети появилась информация о количестве заразившихся коронавирусом игроков и сотрудников АПЛ на прошлой неделе.

Лига сообщила о 90 положительных тестах на COVID-19. Это новый антирекорд чемпионата Англии.

Напомним, что АПЛ не будет приостанавливать чемпионат несмотря на угрозуиз-за «Омикрона».

Олег Шумейко-младший
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