АПЛ выступила с заявлением по поводу ухудшающейся ситуации с COVID-19
В АПЛ антирекорд по количеству положительных тестов на коронавирус
Но лига не хочет приостанавливать соревнования
09:06
Фото: Sky Sports
В сети появилась информация о количестве заразившихся коронавирусом игроков и сотрудников АПЛ на прошлой неделе.
Лига сообщила о 90 положительных тестах на COVID-19. Это новый антирекорд чемпионата Англии.
Напомним, что АПЛ не будет приостанавливать чемпионат несмотря на угрозуиз-за «Омикрона».
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