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В АПЛ разрабатывают новую систему переноса матчей из-за коронавируса

В лиге раздумывают над одним важным изменением
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:09
В АПЛ разрабатывают новую систему переноса матчей из-за коронавируса
Фото - АПЛ

В английской Премьер-лиге работают над изменениями в регламенте турнира. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, руководство лиги намерено разработать новую систему переноса матчей. Решение принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране.

В данный момент проходят консультации с представителями клубов. Главным изменением может стать невозможность сетовать на травмы игроков, если у команды возникнут трудности с заполнением заявки на матч. Аргументом для переноса игры будут служить только случаи COVID-19.

Ранее сообщалось, что защитник Александр Зинченко подпишет новый контракт с «Манчестер Сити»

Сергей Стаднюк
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