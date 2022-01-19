Зинченко подпишет новый контракт с «Манчестер Сити»
В АПЛ разрабатывают новую систему переноса матчей из-за коронавируса
В лиге раздумывают над одним важным изменением
20:09
Фото - АПЛ
В английской Премьер-лиге работают над изменениями в регламенте турнира. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, руководство лиги намерено разработать новую систему переноса матчей. Решение принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране.
В данный момент проходят консультации с представителями клубов. Главным изменением может стать невозможность сетовать на травмы игроков, если у команды возникнут трудности с заполнением заявки на матч. Аргументом для переноса игры будут служить только случаи COVID-19.
Ранее сообщалось, что защитник Александр Зинченко подпишет новый контракт с «Манчестер Сити».
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