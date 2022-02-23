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В АПЛ снимут все коронавирусные ограничения

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:10
В АПЛ снимут все коронавирусные ограничения
Фото: Sky News

АПЛ снимет все коронавирусные ограничения.

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Ограничения будут сняты начиная с 24 февраля, сообщает Sky Sports.

Нормализуются въезды в страну и изменятся правила ношения масок. Кроме того, при положительном результате на COVID-19 самоизоляция больше не будет обязательной.

В АПЛ все еще действуют коронавирусные протоколы, по которым игроки и сотрудники клубов вынуждены почти ежедневно проходить тестирование на коронавирус. Отныне тест на COVID-19 будут делать только игроки с выраженными симптомами заболевания.

Также Джонсон призвал UEFA перенести финал Лиги чемпионов из России.

Андрей Усмонов
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