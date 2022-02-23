Каррагер: «В АПЛ снова началась чемпионская гонка»
В АПЛ снимут все коронавирусные ограничения
Об этом сообщил премьер-министр Великобритании
07:10
Фото: Sky News
АПЛ снимет все коронавирусные ограничения.
Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Ограничения будут сняты начиная с 24 февраля, сообщает Sky Sports.
Нормализуются въезды в страну и изменятся правила ношения масок. Кроме того, при положительном результате на COVID-19 самоизоляция больше не будет обязательной.
В АПЛ все еще действуют коронавирусные протоколы, по которым игроки и сотрудники клубов вынуждены почти ежедневно проходить тестирование на коронавирус. Отныне тест на COVID-19 будут делать только игроки с выраженными симптомами заболевания.
Также Джонсон призвал UEFA перенести финал Лиги чемпионов из России.
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