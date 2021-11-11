В АПЛ сообщили, когда чемпионат уйдет на паузу в связи с чемпионатом мира-2022

Одна из самых престижных лиг прервется более, чем на месяц

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На время проведения чемпионата мира-2022 английская Премьер-лига прервет соревнования на полтора месяца. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

Старт чемпионата Англии сезона-22/23 запланирован на 6 августа. Пауза будет длиться с 13 ноября по 26 декабря.

Отметим, что мундиаль в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря. FIFA настоятельно рекомендует лигам отпустить футболистов не ранее 14 ноября 2022 года.

Кто поедет на чемпионат мира? Ситуация в отборочных группах европейской квалификации.