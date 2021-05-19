Гол защитника принес «Реалу» победу над «Атлетиком» и оставил в чемпионской гонке
В «Атлетико» подтвердили, что хотят вернуть Гризманна
«Барселона» готова отпустить игрока
19 мая 12:05
Фото: Marca
Президент «Атлетико» Энрике Сересо сообщил AS, что клуб попробует вернуть из «Барселоны» Антуана Гризманна.
«Гризманн — блистательный футболист. Я надеюсь вернуть его, но не думаю, что «Барселона» захочет продавать Гризманна.
Антуан входит в футбольную элиту. Любая команда была бы безумно рада иметь в своем распоряжении Гризманна. Он провел здесь замечательные годы и был полностью сфокусирован на «Атлетико». Это наш друг».
Сообщалось, что «Барса» рассматривает обмен Гризманна на Жоау Феликса.
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