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В «Атлетико» подтвердили, что хотят вернуть Гризманна

«Барселона» готова отпустить игрока
Футбол Примерa (Испания)
19 мая 12:05
В «Атлетико» подтвердили, что хотят вернуть Гризманна
Фото: Marca

Президент «Атлетико» Энрике Сересо сообщил AS, что клуб попробует вернуть из «Барселоны» Антуана Гризманна.

«Гризманн — блистательный футболист. Я надеюсь вернуть его, но не думаю, что «Барселона» захочет продавать Гризманна.

Антуан входит в футбольную элиту. Любая команда была бы безумно рада иметь в своем распоряжении Гризманна. Он провел здесь замечательные годы и был полностью сфокусирован на «Атлетико». Это наш друг».

Сообщалось, что «Барса» рассматривает обмен Гризманна на Жоау Феликса.

Андрей Усмонов
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Теги

Атлетико Мадрид Антуан Гризманн

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