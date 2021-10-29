В «Барселоне» хотят назначить Хави, но на матч с «Динамо» команду выведет Бархуан

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Серхи Бархуан / Фото - ФК Барселона

Руководить «Барселоной» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Динамо» будет Серхи Бархуан. Об этом сообщает Marca со ссылкой на слова Жоана Лапорты.

Президент клуба отметил, что проводится отбор кандидатур на должность главного тренера. В частности, проводятся переговоры с нынешним наставником Катарского «Аль Садда» Хави. Но, по словам Лапорты, можно точно утверждать, что на матч против «Динамо» команду выведет Бархуан. Встреча состоится в Киеве 2 ноября.

Бывший тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола заявил, что Хави готов к работе с командой.