В «Барселоне» назвали шесть «неприкасаемых» футболистов

Несколько исполнителей покинут команду грядущей зимой

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Главный тренер «Барселоны» Хави планирует грядущей зимой провести чистку состава.

Но как сообщает Sport.es, шесть футболистов «блаугранас» попали в своеобразный список «неприкасаемых» – игроков, которые не будут проданы ни при каких обстоятельствах.

Ими стали голкипер Марк-Андре тер Штеген, защитник Рональд Араухо, хавбеки Гави, Нико Гонсалес и Педри, а также форвард Ансу Фати.

Примечательно, что хавбек Фрэнки де Йонг не попал в этот список. Ранее игрока считали главным звеном полузащиты на ближайшие годы, но Хави не впечатлили выступления футболиста и по слухам, с легкой руки испанца его выставили на трансфер.

Напомним, «Барселона» отправит еще одного игрока в аренду в Турцию.