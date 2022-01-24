В «Барселоне» никто не верит, что Дембеле пропустил тренировку из-за проблем с желудком
Вингер Усман Дембеле пропустил тренировку «Барселоны», сославшись на проблемы с желудком.
Как сообщает AS, сегодня, 24-го января француза заставили прибыть на клубную базу, но он продолжил жаловаться на боли в животе. Тем не менее его заставили войти в тренировочный комплекс.
В клубе никто не верит в слова форварда, и считают, что тот симулировал болезнь. Хави заставит нападающего объясниться перед командой.
К тому же, форварда могут оштрафовать за пропуск тренировки. Ранее Дембеле уже дважды наказывали за опоздание на тренировки.
Контракт нападающего с каталонской командой истекает грядущим летом, а переговоры о его продлении зашли в тупик. В клубе прямо заявили, что хотят, чтобы он ушел уже в январе.
Напомним, «Барселона» победила впервые за 4 матча.
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