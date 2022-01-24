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В «Барселоне» никто не верит, что Дембеле пропустил тренировку из-за проблем с желудком

Француза собираются оштрафовать
Футбол Примерa (Испания)
18:35
В «Барселоне» никто не верит, что Дембеле пропустил тренировку из-за проблем с желудком
Усман Дембеле / фото - FC Barcelona

Вингер Усман Дембеле пропустил тренировку «Барселоны», сославшись на проблемы с желудком.

Как сообщает AS, сегодня, 24-го января француза заставили прибыть на клубную базу, но он продолжил жаловаться на боли в животе. Тем не менее его заставили войти в тренировочный комплекс.

В клубе никто не верит в слова форварда, и считают, что тот симулировал болезнь. Хави заставит нападающего объясниться перед командой.

К тому же, форварда могут оштрафовать за пропуск тренировки. Ранее Дембеле уже дважды наказывали за опоздание на тренировки.

Контракт нападающего с каталонской командой истекает грядущим летом, а переговоры о его продлении зашли в тупик. В клубе прямо заявили, что хотят, чтобы он ушел уже в январе.

Напомним, «Барселона» победила впервые за 4 матча.

Павел Харченко
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Теги

Барселона (футбол) Усман Дембеле

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