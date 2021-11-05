«Барселона» может приобрести Кавани на замену травмированному Агуэро
В «Барселоне» опровергли, что заплатят 5 миллионов евро за Хави
Сумма, вероятно, меньшая
15:10
Фото: Sky Sports
«Барселона» не подтвердила, что заплатит 5 миллионов евро катарскому «Аль-Садду» за главного тренера Хави.
Испанец вот-вот подпишет контракт с каталонским клубом. Правда, информация о 5 миллионах евро, вероятно, ложная.
Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы не намерены платить 5 миллионов евро компенсации. Более того, «Барса» считает, что таким образом «Аль-Садд» давит на представителей испанского клуба.
Пока «Барселона» не подтвердила назначение Хави на пост тренера команды.
Тренер уже выдвинул «Барсе» ряд условий.