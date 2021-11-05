В «Барселоне» опровергли, что заплатят 5 миллионов евро за Хави

Сумма, вероятно, меньшая

Фото: Sky Sports

«Барселона» не подтвердила, что заплатит 5 миллионов евро катарскому «Аль-Садду» за главного тренера Хави.

Испанец вот-вот подпишет контракт с каталонским клубом. Правда, информация о 5 миллионах евро, вероятно, ложная.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы не намерены платить 5 миллионов евро компенсации. Более того, «Барса» считает, что таким образом «Аль-Садд» давит на представителей испанского клуба.

Пока «Барселона» не подтвердила назначение Хави на пост тренера команды.

Тренер уже выдвинул «Барсе» ряд условий.