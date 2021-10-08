В «Барселоне» рассчитывали, что Месси будет играть за клуб бесплатно

Лионель Месси и Жоан Лапорта / фото - FC Barcelona

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал RAC1 о летнем уходе из клуба легендарного аргентинского игрока Лионеля Месси в ПСЖ:

Было желание, чтобы он остался, но также и давление из-за полученного им предложения. Он знал, что перейдет в ПСЖ, если не останется в «Барсе».

Он запомнится как лучший игрок в истории «Барселоны», и я хочу, чтобы так все и осталось. Все указывает на то, что он получил предложение ПСЖ до ухода из «Барсы». Мы знали, что предложение крупное.

Когда дело дошло до принятия решения, я подумал, что делаю все на благо «Барселоны». Я надеялся, что ситуация изменится, что Месси предложит играть за «Барсу» бесплатно, но нельзя ожидать, что игрок его уровня пойдет на это.

У нас очень хорошие отношения. Я знал, что если мы поправим финансовое положение, то сможем его удовлетворить, но мы не могли предъявлять требований, зная о его предложении из ПСЖ».