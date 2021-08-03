В «Барселоне» сообщили, что контракт с Месси пока не согласован

Многолетний лидер каталонцев на данный момент остается без клуба

Лионель Месси / Фото - Getty Images

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ситуации с контрактом нападающего Лионеля Месси. Слова главы клуба передает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Мы работаем над соглашением с Месси. Этот вопрос пока не решен полностью, однако мы идем в правильном направлении. Он желает остаться.

С 2003 года Месси провел в футболке «Барселоны» 778 матчей. В них ему удалось отличиться 672 голами и 305 результативными передачами. В текущее межсезонье у футболиста истек контракт с «сине-гранатовыми».

Ранее защитник каталонцев Жерар Пике заявил, что в клубе ждут, что аргентинец подпишет новый контракт.