Капитан «Челси» летом бесплатно переберется в «Барселону»
В «Барселоне» уже 4 случая заболевания коронавирусом. Все – у защитников
Следующий матч команды уже через несколько дней
13:15
фото - FC Barcelona
Еще два защитника каталонской «Барселоны» сдали положительный тест на COVID-19, сообщает клубная пресс-служба.
К уже находящимся в лазарете Клеману Лангле и Дани Алвесу присоединились Жорди Альба и Алехандро Бальде.
Все футболисты чувствуют себя хорошо и находятся в своих домах на самоизоляции.
Следующий матч ждет команду уже 2-го января – выезд у «Мальорке», которая недавно сенсационно обыграла «Атлетико».
Напомним, «Барселона» летом бесплатно заполучит капитана «Челси».
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