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Тема дня«Вот почему в этом году никто не вылетает». В Америке шокированы техническим поражением сборной США на МЧМ из-за коронавируса

В «Барселоне» уже 4 случая заболевания коронавирусом. Все – у защитников

Следующий матч команды уже через несколько дней
Футбол Примерa (Испания)
13:15
В «Барселоне» уже 4 случая заболевания коронавирусом. Все – у защитников
фото - FC Barcelona

Еще два защитника каталонской «Барселоны» сдали положительный тест на COVID-19, сообщает клубная пресс-служба.

К уже находящимся в лазарете Клеману Лангле и Дани Алвесу присоединились Жорди Альба и Алехандро Бальде.

Все футболисты чувствуют себя хорошо и находятся в своих домах на самоизоляции.

Следующий матч ждет команду уже 2-го января – выезд у «Мальорке», которая недавно сенсационно обыграла «Атлетико».

Напомним, «Барселона» летом бесплатно заполучит капитана «Челси».

Павел Харченко
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Теги

Барселона (футбол) Жорди Альба Дани Алвес

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