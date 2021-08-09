Капитан «Лейпцига» может отправиться в «Баварию» к бывшему тренеру
В «Баварии» подтвердили интерес к Холанду
Норвежец готов сменить клуб лишь через год
12:30
Фото: BBC
«Бавария» сообщила об интересе к форварду «Боруссии» Д Эрлингу Холанду.
Это подтвердил Sport1.de директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.
«Холанд — один из лучших футболистов. Его, вероятно, хочет заполучить весь мир. Конечно, мы следим за ним. Иначе мы были бы просто любителями».
Холанд является приоритетом для «Реала» и английских клубов.
Правда, игрок не планирует уходить и проведет этот сезон в «Боруссии».
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