В «Баварии» заявили, что не отпустят Флика в сборную Германии

Руммениге заявил, что тренер и в следующем сезоне будет возглавлять немецкую команду

Ханс-Дитер Флик / Фото: ВВС

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о возможном уходе главного тренера команды Ханса-Дитера Флика в сборную Германии. Его слова приводит Sport1.

«Мы были бы сумасшедшими, если бы отпустили его раньше времени. Он будет нашим тренером в следующем сезоне. 100%.

Кроме того, он провел свое лучшее и самое успешное время в качестве игрока в «Баварии». Это же относится и к его времени в клубе в качестве тренера.

Я всегда говорил, что тренер – самый важный сотрудник клуба. Хорошо известно, что мы заключили контракт. Так что этот вопрос даже не обсуждается. Мы не будем решать проблемы Немецкого футбольного союза (DFB).

Если быть честным, то, будь я тренером, которому предложили бы сменить «Баварию» на DFB, то я бы просто рассмеялся в ответ на это».

Напомним, Йоахим Лев покинет сборную Германии после Евро-2020, об этом известно уже официально.