В Беларуси болельщика оштрафовали за то, что он не встал во время гимна

Фанат признал свою вину

Фото: Pressball.by

В Беларуси болельщика оштрафовали за то, что он не встал во время гимна.

Случилось это в городе Слониме во время матча Высшей лиги Беларуси. Сам мужчина признал свою вину.

Он заявил, что увлекся просмотром видео на своем мобильном телефоне и своевременно не выполнил требования по исполнению гимна. По его словам, он встал со своего места примерно через 15 секунд после начала исполнения гимна и дослушал его уже стоя.

В итоге Судья принял решение подвергнуть мужчину административному взысканию в виде штрафа в размере 10 базовых величин – 290 белорусских рублей ( около 3081 гривны или $114).

Ранее главу федерации футбола Беларуси выслали из Чехии.