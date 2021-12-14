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В Беларуси болельщика оштрафовали за то, что он не встал во время гимна
Фанат признал свою вину
Фото: Pressball.by
В Беларуси болельщика оштрафовали за то, что он не встал во время гимна.
Случилось это в городе Слониме во время матча Высшей лиги Беларуси. Сам мужчина признал свою вину.
Он заявил, что увлекся просмотром видео на своем мобильном телефоне и своевременно не выполнил требования по исполнению гимна. По его словам, он встал со своего места примерно через 15 секунд после начала исполнения гимна и дослушал его уже стоя.
В итоге Судья принял решение подвергнуть мужчину административному взысканию в виде штрафа в размере 10 базовых величин – 290 белорусских рублей ( около 3081 гривны или $114).
Ранее главу федерации футбола Беларуси выслали из Чехии.
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