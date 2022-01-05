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В «Бенфике» вспышка коронавируса. Заразился и Яремчук

Ближайший матч «орлов» запланирован на 9 января
Футбол Украинские легионеры
17:05
В «Бенфике» вспышка коронавируса. Заразился и Яремчук
Роман Яремчук / Фото - Бенфика

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук заражен коронавирусом. Об этом сообщает Record.

По информации источника, положительные тесты сдало четверо игроков «орлов». Помимо украинца это голкипер Миле Свилар, а также хавбеки Неманья Радонич и Пицци.

Ближайший матч «Бенфики» запланирован на 9 января. Он должен пройти в рамках 17-го тура португальской Примейры против «Пасуш де Феррейры».

Ранее сообщалось, что положительный тест на коронавирус сдал главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко.

Сергей Стаднюк
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Теги

Роман Яремчук Бенфика коронавирус

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