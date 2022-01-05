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В «Бенфике» вспышка коронавируса. Заразился и Яремчук
Ближайший матч «орлов» запланирован на 9 января
17:05
Роман Яремчук / Фото - Бенфика
Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук заражен коронавирусом. Об этом сообщает Record.
По информации источника, положительные тесты сдало четверо игроков «орлов». Помимо украинца это голкипер Миле Свилар, а также хавбеки Неманья Радонич и Пицци.
Ближайший матч «Бенфики» запланирован на 9 января. Он должен пройти в рамках 17-го тура португальской Примейры против «Пасуш де Феррейры».
Ранее сообщалось, что положительный тест на коронавирус сдал главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко.
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