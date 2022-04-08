В ближайшее время будет определен чемпион УПЛ – источник

Также Украина должна отправить данные об участниках еврокубков в UEFA

Фото: Футбол 24

Вскоре будет объявлен чемпион УПЛ сезона 2021/22, сообщает журналист Игорь Цыганык в шоу «Цыганык лайв».

По его информации, сезон точно не будет доигран, но чемпионат буде считаться состоявшимся, так как было проведено более половины туров.

У УАФ есть два варианта развития событий: определение чемпиона после первого круга («Динамо» и определение чемпиона после всех сыгранных туров («Шахтер»). Кроме того, в ближайшее время в UEFA будут направлены списки об участниках еврокубков от Украины в следующем сезоне.

Напомним, последние туры УПЛ были сыграны еще в 2021-м году, из-за вторжения рф чемпионат так и не возобновился.