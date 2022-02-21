«Александрия» может бесплатно подписать игрока «Львова»
В ближайшие дни форвард «Александрии» приступит к тренировкам
Футболист перенес несколько операций в связи с травмой, полученной в матче с «Ворсклой»
Сергей Гринь / фото - ФК Александрия
Нападающий «Александрии» Сергей Гринь восстановился после травмы, полученной в матче против «Ворсклы» (1:2).
Выздоровел полностью, на днях приступлю к тренировкам индивидуально. Через несколько недель планирую вернуться на поле.
В текущем сезоне форвард провел шесть матчей. В них ему удалось отличиться одним забитым мячом.
Напомним, Гринь перенес несколько операций.
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