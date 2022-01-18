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В ближайшие два дня клуб АПЛ предложит 70 миллионов евро за Влаховича

Игрок может сменить чемпионат уже в январе
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:50
В ближайшие два дня клуб АПЛ предложит 70 миллионов евро за Влаховича
Душан Влахович / фото - Fiorentina FC

«Арсенал» хочет уже в зимнее трансферное окно подписать форварда «Фиорентины» Душана Влаховича, сообщает La Nazione.

Лондонцы в ближайшие два дня предложат «фиалкам» 70 миллионов евро за сербского форварда.

«Канониры» готовы отдать бешенные деньги уже сейчас, чтобы избежать летней борьбы за футболиста, которым также интересуется «Манчестер Сити».

Но есть возможность, что игрок согласиться подписать контракт сейчас лишь в том случае, если ему позволят доиграть сезон в «Фиорентине». Ранее он сам заявлял, что не хочет уходить зимой, так как намерен помочь флорентинцам попасть в еврокубки.

В текущей кампании 21-летний форвард провел 24 матча, в которых забил 20 голов и отдал 4 ассиста.

Напомним, в ворота «Арсенала» был забит самый красивый гол 2021-го года по версии FIFA.

Павел Харченко
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Теги

Арсенал Лондон Душан Влахович Фиорентина

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