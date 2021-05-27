В ближайшие сутки Аллегри возглавит «Ювентус»

Этом пришествие в Турин станет вторым для наставника





Массимилиано Аллегри / Фото: Juvefc.com

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри станет новым главным тренером туринского «Ювентуса». Об этом сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо.



По словам источников, Аллегри дал устное согласие на переход в «Ювентус», а сам контракт будет подписан в течение суток.

Отметим, что Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014-го по 2019 года. С туринцами наставник выиграл пять чемпионств, четыре Кубка Италии и два Суперкубка.

Напомним, ранее сообщалось, что пока еще нынешний главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может возглавить «Сассуоло».